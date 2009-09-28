30 вересня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Усиновлення: що має зробити влада і громада, щоб кожна українська дитина виховувалася в родині”. 30 вересня Україна вперше святкує День усиновлення на загальнонаціональному рівні. Питання: З якими здобутками та проблемами Україна зустрічає День усиновлення? Як живеться сьогодні багатотисячній громаді усиновлених дітей? Прийомна сім’я і дитячий будинок сімейного типу чи є альтернативою інтернатним закладам в Україні? Чи готові українці усиновлювати 10-15 річних дітей? Чи мають шанси знайти родину ВІЛ-інфіковані діти-сироти? Учасники: міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, усиновлювачі та усиновлені (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 289-02-00, 8067-319-419-5.