Презентація проекту “Підтримка пенітенціарної реформи в Україні”

30 вересня - 11-00 - Відбудеться презентація проекту “Підтримка пенітенціарної реформи в Україні”. Проект реалізується за фінансової підтримки Швейцарської Агенції розвитку та співробітництва у співпраці з українськими партнерами (вул.Солом”янська, 2-а, конференц-зал Апеляційного суду м.Києва). Реєстрація з 10-30. Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-07, 461-86-14; 8-050-539-94-40 до 29 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter