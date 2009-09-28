Прес-конференція на тему: ”Чи буде в Україні народна Конституція? Позиція експертів”

30 вересня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи буде в Україні народна Конституція? Позиція експертів". Учасники: голова правління КВУ Олександр Черненко, голова Ради «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор Когут, голова Ради УНЦПД, керівник програм розвитку громадянського суспільства Юлія Кисельова, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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