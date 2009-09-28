1 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Діджеї об`єднуються проти секс-індустрії в Україні» за участю лідера жіночого руху «FEMEN» Анни Гуцол, ікони німецького техно, епатажного і авторитетного музиканта Хельмута Гайера (DJ Hell), представника клубної індустрії Віталія Бардецького (клуб «Хліб»). Учасники: представлять всесвітню соціальну програму «DJ HELLp», направлену на боротьбу з секс-індустрією в нічних клубах; детально ознайомлять з її цілями і завданнями. DJ Hell презентує відео-звернення до своїх фанів, до українських і світових музикантів, діджеїв, власників лейблів і клубів із закликом підтримати ініціативу і приєднатися руху DJ HELLp. Звернення буде запущено по Інтернету і дасть, таким чином, старт програмі (ул.Крещатки,4,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38(050)241 03 86, femen.ua@gmail.com, http://femen.livejournal.com/