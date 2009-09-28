Прес-конференція на тему: «Діджеї об`єднуються проти секс-індустрії в Україні»

21:39, 28 вересня 2009
Права людини
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1 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Діджеї об`єднуються проти секс-індустрії в Україні» за участю лідера жіночого руху «FEMEN» Анни Гуцол,  ікони німецького техно, епатажного і авторитетного музиканта Хельмута Гайера (DJ Hell), представника клубної індустрії Віталія Бардецького (клуб «Хліб»). Учасники: представлять  всесвітню соціальну програму «DJ HELLp», направлену на боротьбу з секс-індустрією в нічних клубах; детально ознайомлять з її  цілями і завданнями. DJ Hell  презентує відео-звернення до своїх фанів, до українських і світових музикантів, діджеїв, власників лейблів і клубів із закликом підтримати ініціативу і приєднатися руху DJ HELLp. Звернення буде запущено по Інтернету і дасть, таким чином, старт програмі (ул.Крещатки,4,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38(050)241 03 86, femen.ua@gmail.com, http://femen.livejournal.com/

 

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