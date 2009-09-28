За порушення прав людини звільнили трьох дільничних міліціонерів

У Кременчуці (Полтавська область) начальник ГУ УМВС області Михайло Цимбалюк звільнив з роботи трьох дільничних інспекторів Автозаводського району за порушення прав людини, повідомляють Новини Полтавщини.

Про це він заявив під час наради в Автозаводській районному відділі внутрішніх справ.

За його словами, звільнені дільничні інспектори привозили до райвідділу людей і садили їх у камеру. Однак офіційних записів у спеціальну книгу не заносили. Що саме вимагали кременчуцькі міліціонери від затриманих, Михайло Цимбалюк не уточнив.