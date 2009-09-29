У 2012 році в Україні не буде жодного випускника школи

Досить проблемною у 2012 році буде ситуація для приватних вузів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки Олександр ГРЕБЕЛЬНИК під час засідання круглого столу «Проблема випуску 2012 року в контексті реалізації концепції 12-річної загальної середньої освіти».

Він наголосив, що у зв’язку з тим, що у 2012 році не буде випускників середніх шкіл у зв’язку з переходом на 12-річну систему освіти, ситуація для вузів буде «не приємна, але не катастрофічна».

Він зазначив, що у поточному році держзамовлення становило близько 140 тис. осіб. За його словами, за попередніми оцінками в 2012 році держзамовлення становитиме близько 115 тис. осіб.

Він зазначив, що в 2012 році прогнозується вступ до вузів близько 30% випускників минулих років, що становитиме близько 120 тис. осіб, а також прогнозується вступ випускників професійно-технічних закладів, що становитиме 15-20 тис. осіб, а також випускників рівня молодших спеціалістів, який прогнозується також до 15-20 тис.

За словами О.ГРЕБЕЛЬНИКА, виходить фактично 150-160 тис. потенційних абітурієнтів у 2012 році. За його совами, з точки зору державного замовлення та з точки зору державних вузів така кількість абітурієнтів не складе серйозної проблеми.

В той же час, О.ГРЕБЕЛЬНИК визнав, що «дійсно проблема буде, але не катастрофічна по набору контрактників та для приватної вищої освіти».

В той же час він додав, що тут є і позитивний момент, оскільки приватні вищі навчальні заклади і ВНЗ загалом зможуть показати, наскільки вони конкурентоспроможні.

О.ГРЕБЕЛЬНИК підкреслив, що сьогодні триває пошук шляхів для того, щоб збільшити кількість випускників у 2012 році, і зокрема, йдеться про випуск найбільш підготовлених учнів екстерном.

Він наголосив, що «ситуація контрольована». За його словами, досить доречним є проведення круглих столів з цієї тематики уже в нинішньому році з тим, щоб не вирішувати в останній момент проблем, які виникнуть.