КНДР відмовилася від ідей комунізму

Влада Північної Кореї внесла зміни до Конституції країни.

Як стало відомо південнокорейським ЗМІ, які цитують The Daily Mail і ВВС News, з Основного закону КНДР зникло слово "комунізм".

Рішення про видалення терміну з Конституції було ухвалене після того, як керівництво країни дійшло висновку, що втілити ідеї комунізму в життя - досить непросте завдання.

Крім того, передає Лента.ру, у документі також чітко обумовлено межі влади голови Національного комітету оборони, лідера КНДР КІМ Чен Іра. Так, у Конституції його названо "верховним лідером" (у колишній редакції Конституції він іменувався "поважаним лідером") Північної Кореї, який "є головнокомандуючим усіх військ і керівником усієї країни".

Також в оновленому Основному законі КНДР зазначається, що пріоритетним завданням, яке стоїть перед державою, є посилення військової могутності і розвиток оборонної промисловості країни. За даними південнокорейських інформаційних агентств, у північнокорейській Конституції особливо наголошується, що "армія - над усе".

Влада приділила увагу і жителям КНДР, пообіцявши їм дотримання всіх прав і свобод. "Північна Корея поважає своїх громадян і їх захищатиме", - йдеться у Конституції, яка набрала чинності ще у квітні 2009 року, однак лише тепер стала доступна для ознайомлення.

ВВС News відзначає, що пункт про права і свободи людини з`явився у законі не випадково. Нібито таким чином керівництво КНДР спробувало продемонструвати занепокоєння з приводу дотримання прав людини у країні, оскільки світова спільнота неодноразово виступала з критикою існуючої в КНДР соціальної політики, яка обмежує свободу громадян.

За деякими оцінками, зміна Конституції Північної Кореї була вимушеним кроком для країни, яка намагається всіма засобами зміцнити позиції свого лідера КІМ Чен Іра на тлі чуток про його здоров`я, що похитнулося, і зростаючого тиску з боку Заходу з приводу реалізації ядерної програми КНДР.