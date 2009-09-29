У Гвінеї під час розгону опозиційного мітингу загинуло 90 осіб

У столиці Гвінеї Конакрі вбито не менше 90 чоловік після того, як поліція відкрила вогонь по учасниках опозиційного мітингу.

Усього в акції, що проходила поряд з найбільшим міським стадіоном, брали участь близько 50 тисяч чоловік, повідомляє радіо «Свобода». Вони протестували проти наміру військового лідера країни Муссі Дадісса КАМАРИ висунути свою кандидатуру на президентських виборах у січні 2010 року.

За деякими даними, заарештовано щонайменше двох лідерів опозиції.

За останні кілька тижнів у Гвінеї пройшли кілька акцій прихильників опозиції, невдоволених урядом М.КАМАРИ, який прийшов до влади в результаті військового перевороту в грудні минулого року.