Правозахисники: Журналісти мають більше знати про права людини

Підтримка та захист прав людини мають бути пріоритетом для журналісті, особливо під час президентської кампанії в Україні. Такі побажання лунали на тренінгу в Криму, який влаштувала Українська Гельсінська спілка з прав людини та інші правозахисні організації, інформує сайт УГСПЛ.

Права людини в Україні недостатньо захищені. Так правозахисники трактують число звернень українців до Європейського суду з прав людини. Представниця секретаріату урядового уповноваженого України у справах Європейського суду Людмила Шевчук сказала, що від 1998 року українські громадяни подали до Страсбурга близько 23 тисяч скарг.

Серед тих скарг, які були прийняті до розгляду, більшість рішень було ухвалено на користь позивачів, тобто держава Україна їх програла. Шевчук пояснює це недосконалістю українського законодавства. Чому роль журналіста так важлива в цьому процесі, пояснює тренер всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» консорціуму правозахисних організацій Костянтин Реуцький: «Українці, на жаль, мало знають про свою права. Ми хочемо, щоб журналісти знали про стандарти прав людини, що таке порушення, і що не є порушенням, які існують механізми захисту, і як ними можуть користуватися прості громадяни».

Тренінги консорціум правозахисних організацій планує провести не лише для журналістів, а й наприклад, для вчителів та молоді.