Українців позбавили права воювати з суддями

До кінця червня 2009 року можливість воювати з суддями в Україні була - її надавав кодекс адміністративного судочинства, який діє з 2006 року. Однак, в цей період самі ж судді позбавили українців такого права. Про це сьогодні під час засідання у Львівському прес-клубі розповів адвокат, член Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Дмитро Гудима.

Він зазначив, що в кодексі адміністративного судочинства була норма, яка передбачала, що відповідачами у адміністративних справах можуть бути всі, хто має владні повноваження. І багато людей почали судитися з суддями. Утім наприкінці червня Верховний Суд України прийняв рішення, що судді не можуть бути відповідачами в адміністративному процесі, оскільки владних повноважень вони не мають. Оскаржити це рішення неможливо.

«З власного досвіду: я вів справу підприємця, який судився із головою Вищого господарського суду України. Мали місце непроцесуальні відповіді судді на клопотання підприємця, тому й почався судовий процес, наскільки законними є дії голови Вищого господарського суду. Місцевий суд у Львові розглядав справу майже рік, але вона не зрушила з мертвої точки. За цей час суддя написав грамотні пояснення на позов, щоб справа розглядалася без його участі. Оскільки таких справ в Україні виникло багато, то судді вирішили, що відповідальність, яка на них покладається Кодексом судочинства, їм не подобається, і вирішили вивести себе зі складу потенційних відповідачів в адміністративних справах, прийнявши рішення, що судді не можуть бути відповідачами у цих справах. І всі ці справи проти суддів були закриті», - розповів Дмитро Гудима.

«Впливу на судову систему в українців немає. І не тому, що її не було, нас просто позбавили такого права», - наголосив Гудими. За його словами, на сьогоднішній день процесуальних засобів боротьби з суддями немає. Єдине, на що можна покладатися - на наближення виборів. «Адже кожен з народних депутатів може захотіти зробити собі рекламу на конкретній справі. Не інакше, як під вибори, ніхто такими речами з судам і суддями не буде займатися, або будуть займатися і безрезультатно», - наголосив Гудима.

Він повідомив, що нардепи можуть ставити питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності чи можуть позбавити суддю статусу суддівської недоторканності. А саме напередодні виборів вони мають політичну стимуляцію.

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