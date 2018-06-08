Таємниця терактів у Москві та Волгодонську

Ранком п’ятниці перед будівлею Російської Федерації у Києві лунали іграшкові постріли: двоє молодиків у чорному в сонцезахисних окулярах розстріляли демонстрацію. На щастя, це було лише театралізоване дійство. Таким чином правозахисна ініціатива «Наша справа» показала своє ставлення до трагедії 10-річної давнини у Росії, провівши просвітницьку акцію під назвою «День пам’яті жертв ФСБ», присвячену загиблим через вибухи в житлових будинках Москви та Волгодонську у вересні 1999.

Вінки під посольством РФ

"Мета сценки - зіронізувати з приводу позиції ФСБ щодо вибухів в Рязані: тоді казали, що йдуть навчання, але ми вважаємо, що встановили все сапери Рязані", - заявив правозахисного руху Євген Карась.

Однак організатори акції поставили за мету не тільки згадати та вшанувати тих, хто загинув у трьох російських містах, але й проінформувати у такий спосіб громадськість про справжні, на їхню думку, причини жахливої трагедії.

- Образ, в якому я виступаю, - це образ агента ФСБ: він розстріляв нібито нашу демонстрацію, оскільки влада Росії не може допустити, щоб люди дізналися правду. Два тижні тому в авторитетному британському виданні вийшла стаття щодо подій навколо цих вибухів, у Росії її передрукували, але значно скоротили та викинули те, в чому не зацікавлені ані Кремль, ані ФСБ, – розповідає Євген Карась.

Окрім театрального дійства, ініціатори організували перед посольством ще й фотовиставку «Терор ФСБ-1999». На світлинах – наслідки вибухів десятирічної давнини, на двох десятках фото - кадри з місць вибухів, де колись стояли житлові будинки. Ще одне заплановане дійство акції – покладання вінка до посольства Російської Федерації.

- Цей вінок для російських громадян - аби поклали на могили загиблих, – пояснив представник Української інформаційної служби Сергій Пархоменко. – Ми хочемо бачити посла Російської Федерації, щоб особисто передати книгу «ФСБ взрывает Россию» Олександра Литвиненка. Ми поділяємо думку авторів і хочемо, щоб і в Росії більшість поділяла її!

Представники посольства не змусили довго чекати: за книгою вийшов прес-секретар. Виявилося, видання він раніше читав: "Я бачив цю книгу, але я не дочитав, тому свою думку висловити не можу ще", - сказав Олег Гришин, прес-секретар посольства РФ в Києві.

Загибель трьохсот осіб: Qui bono?

10 років тому у вересні в Росії пролунали три вибухи житлових будинків. Це була серія терористичних актів у Буйнакську, Москві та Волгодонську. Через них з 4 по 16 вересня загинуло 307 осіб, більше, ніж півтори тисячі - поранені.

Офіційна версія Кремля - теракти організували та профінансували керівники незаконного озброєного угрупування «Ісламський Інститут «Кавказ» Емір Аль-Хаттаб (за версією Кремля, був тісно пов’язаний із Усамою бін Ладеном) та АбуУмар. Теракти були нібито спрямовані на масову загибель людей, руйнацію суспільної безпеки, залякування та вплив на прийняття владою рішень щодо нападу бойовиків у Дагестані в серпні 1999 року.

На лаві підсудних опинилося небагато людей. 12 січня 2003 року Московський міський суд визнав винними Адама Деккушева та Юсуфа Кримшамхалова, засудивши їх до пожиттєвого ув’язнення, а Чемез Гочіяєв, якого визнали безпосереднім керівником терактів, був оголошений у міжнародний розшук.

Втім, згодом з’явилася й інша думка: низка незалежних від влади правозахисних організацій та громадських діячів висунули версії, за якими ці вибухи могли бути на руку... Володимиру Путіну - задля створення позитивної суспільної думки перед введенням військ у Чечню, підняття передвиборчого рейтингу та зрештою - забезпечення перемоги на президентських перегонах. За цією – некремлівською – версією, карчаївські терористи, які перевозили вибухівку, були прихильниками чеченських сепаратистів та дійсно хотіли здійснити вибухи у Москві та Волгодонську, втім, за планом, підривати мали не житлові будинки, а військові та адміністративні об’єкти.

Версії базуються на тому, що агенти ФСБ ввели терористів в оману та використали їхню вибухівку для підриву будинків. Цю думку щодо причетності до теракту спецслужб обґрунтували у книзі «ФСБ взрывает Россию» і колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко та історик Юрій Фельштинський. 9 років тому це видання здійснило фурор: в 2004 групою міліціонерів була арештована партія книг в 4 тис. примірників. Йшлося навіть про порушення кримінальної справи за розкриття державної таємниці.

"У нас свобода слова в Росії"

Учасники акції в Києві також поділяють позицію авторів цієї книги. " Це найгучніший проект ХХ століття! Якщо докопатися до правди, то верхівка ФСБ та влада країни була дійсно замішана у цьому скандалі. Суть у тому, що це не просто корупційний скандал чи зрада, суть в тому , що вона провокацією вбивала своїх громадян і на цій основі закрутила війну", - каже член правозахисного руху Євген Карась.

Саме тому у десяту річницю терактів представники УІС та громадської ініціативи "Наша справа" і вирішили ще раз нагадати суть трагедії: " В нас відкрите суспільство, тому ми маємо право висловити думку. Ми маємо іншу позицію, яка ґрунтується на свідченнях багатьох офіцерів про злочинні накази від ФСБ. Частини цих співробітників ФСБ вже немає, частина – переховується за кордоном, їх переслідує російська влада, оскільки версії цих людей йдуть в розріз з політикою Кремля", – додав представник УІС Сергій Пархоменко.

В російському посольстві переконують: оскільки Російська Федерація - республіка демократична, право на життя там мають будь-які думки: "У нас свобода слова в Росії, там кожен може писати, що хоче", – заявив Олег Гришин.

Втім, про те, що один з співавторів книги Олександр Литвиненко – колишній співробітник спецслужби – вже пішов з життя (як передбачають, через отруєння полонієм-210), а інший – Юрій Фельштинський – живе у США, а не в Росії – у посольстві держави, де свобода слова - безцінна - промовчали.

Олександра Золотарьова

Фото Володимира Гонтара / УНІАН