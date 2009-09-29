Суддя погорів на хабарі в тисячу доларів

У Макіївці Донецької області порушено кримінальну справу за фактом отримання хабара у розмірі 1 тис. доларів суддею місцевого суду.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, слідством встановлено, що житель Донецька, потрапивши на лаву підсудного, найняв адвоката для отримання юридичної допомоги. Захисник, уклавши контракт з родичами підсудного, перший час справно здійснював свою діяльність. Але пізніше адвокат і суддя вступили у змову щодо можливості непритягнення підсудного до кримінальної відповідальності за винагороду в 1 тис. доларів.

Родичі підсудного звернулися із заявою до відділу державної служби з боротьби з економічними злочинами Макіївського міськуправління міліції. Оперативники задокументували момент передачі судді хабара.

Суддя притягується до кримінальної відповідальності за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (отримання хабара посадовцем, який займає відповідальне становище).