Греко-католики спростовують закиди про утиски православних

Глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший ЛЮБОМИР заявляє, що закиди Російської православної церкви про утиски православних в Західній Україні не мають під собою жодних підстав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УГКЦ, на цьому наголосив Блаженніший ЛЮБОМИР, коментуючи звинувачення, які під час нещодавньої зустрічі з Папою Римським БЕНЕДИКТОМ XVI та кардиналом Леонардо САНДРІ, префектом Конгрегації для Східних Церков, висловив керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московської патріархії Архиєпископ Волоколамський ІЛАРІОН.

«Ці закиди роблять постійно, але я ще не чув, щоб хтось їх довів», – сказав глава УГКЦ. Він розповів, що перед представниками Ватикану греко-католиків часто звинувачують чи то в «розгромі трьох православних єпархій» (хоча і сьогодні у структурі УПЦ діють Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська єпархії), чи в «насильницькому відібранні православних храмів», чи в «перешкоджанні будівництва нових церков». «Якщо б ми почули серйозні, аргументовані закиди, то це було б важливим фактом, але досі нас звинувачували, не надаючи жодних доказів», – наголосив Блаженніший ЛЮБОМИР.

«Я не знаю жодного випадку, коли б ми забрали хоча б один православний храм, збудований вірними РПЦ. У 1946 році Російська Православна Церква в Західній Україні отримала від держави понад 500 храмів. Годі сказати, що це були храми РПЦ», – пояснив глава УГКЦ. За його словами, “у час виходу УГКЦ з підпілля траплялися прикрі випадки, коли громада розділялася і були великі непорозуміння. Але це вже давно минуло і сьогодні практично немає конфліктних ситуацій”.

«Якщо ми маємо справді такий великий вплив на місцеву владу, то чому ще до сьогодні нам не повернули усіх приміщень біля собору Святого Юра у Львові?», – запитав Предстоятель УГКЦ, коментуючи закид, що УГКЦ через місцеву владу чинить спротив будівництву нового кафедрального собору УПЦ у Львові. «Ще перебуваючи у Львові, я два рази офіційно звертався і до обласної, і до міської влади із тим, що Православна Церква має право отримати землю для будівництва нового храму. Я це виразно сказав», – наголосив глава УГКЦ.

При цьому він підкреслив: «Я все ще чекаю на об’єктивні докази того, що греко-католики насильно забрали якісь храми чи що перешкоджають будувати нові церкви».