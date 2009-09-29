Круглий стіл ”Візовий діалог Україна-ЄС: завдання, що стоять перед Україною”

5 жовтня 2009 року в Києві в конференц-залі готелю «Русь» (вул. Госпітальна, 4) з 10:00 до 14:00 відбудеться круглий стіл, присвячений стану «візового діалогу» між Україною та ЄС, нормативно-правовому та інфраструктурному забезпеченню руху України до безвізового режиму з Європейським Союзом, результатам останньої хвилі моніторингу видачі віз громадянам України консульствами Європейського Союзу.

У жовтні виповнюється рік з офіційного початку переговорів між Україною та ЄС про встановлення симетричного безвізового режиму – «візового діалогу». Якими є проміжні результати цього процесу, на якій стадії він перебуває і чого очікувати в осяжній перспективі? Чи наближується Україна до практичних критеріїв безвізової країни у відносинах з ЄС, чи демонструють обидві сторони належну політичну волю та конструктивний підхід?

Пошуку відповідей на ці питання присвячено круглий стіл, у роботі якого візьмуть участь представники Кабінету міністрів, профільних органів виконавчої влади, Верховної Ради України, іноземні дипломати, представники професійних асоціацій, незалежні експерти та громадські діячі.

Основні теми для обговорення:

- результати перших етапів „візового діалогу” між Україною та ЄС;

- галузева специфіка (окремі відомства у візовому діалозі);

- технічні завдання щодо досягнення критеріїв безвізового режиму;

- ресурсне та фахове забезпечення візового діалогу та відповідних реформ.

Крім того, буде оприлюднено результати останньої хвилі моніторингу видачі віз громадянам України консульствами Європейського Союзу. Метою моніторингу було виявлення методом соціологічного дослідження змін візової практики Європейського Союзу та ступеня виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. В межах дослідження було опитано 2102 респондентів на виході з консульств (чи візових центрів) 11 країн Шенгенської зони, розташованих у Києві (10 консульств) та інших регіонах України (11 консульств).

Структура дослідження стосувалась: тривалості клопотання та проблемі черг, результативності та вартості процедури, документів, складності процедури та ставлення до заявників, оцінки заявниками змін процедур отримання візи після розширення Шенгену, якості виконання Угоди про спрощення оформлення віз. Охоплені дослідженням країни - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Греція, Польща, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, Литва.

Контакти з організаторами заходу: тел./факс: (+38044) 238 6843, 230 8376, e-mail: iryna_sushko@ukr.net, office@ieac.org.ua