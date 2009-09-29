Судовиконавці розблокували дорогу до Малашівського сміттєзвалища

Судові виконавці розблокували дорогу до Малашівського сміттєзвалища на Тернопільщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, судовиконавці 28 вересня виконували рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, який за позовом мерії ще 7 серпня заборонив жителям села Малашівці перекривати під’їзні дороги до Малашівського сміттєзвалища.

Відтак, у понеділок між 10.00 та 17.30 в присутності правоохоронців, які забезпечували правопорядок, на Малашівське смітєєзвалище з Тернополя було вивезено 2-денну норму сміття. У місті залишається ще 4-5 денний збір відходів. При цьому люди, які перекривали дорогу, за даними прес-служби мерії, вели себе агресивно, і лише присутність правоохоронців дала можливість безпроблемно курсувати вантажівкам зі сміттям.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня жителі сіл, прилеглих до Малашівського сміттєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Люди блокували дорогу майже 2 місяці, ведучи цілодобові чергування.

Офіційно сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Сміттєзвалище знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.

З 21 серпня до 3 вересня сміття з Тернополя вивозили й в інші області, але не повністю, оскільки через довгі відстані перевізники сміття робили менше рейдів. Відтак відходи у дворах продовжували накопичуватися.

4 вересня заступник Тернопільського міського голови з питань житлово-комунального господарства Микола МАРЦЕНЮК повідомив, що вивіз сміття з міста повністю припинено.

Через деякий час сміття з міста почали знову вивозити завдяки тимчасовим домовленостям із різними населеними пунктами.