30 вересня - 10-00 - Розпочнеться пікетування Кабінету Міністрів України мешканцями мікрорайону Китаєво, які постраждали від дій представників Свято-Троїцького чоловічого монастиря "Китаївська пустинь" (УПЦ МП). Під час акції планується передати Прем’єр-міністру Ю.Тимошенко вимоги, що були ухвалені мешканцями Китаєво на громадських слуханнях. Серед головних вимог – створення урядової комісії по вивченню питань незаконної діяльності монастиря: знищення державного майна, пам’ятників архітектури, фактів самозахоплення майна територіальної громади, порушення міграційного та санітарного законодавства України (вул. Грушевського 12/2).