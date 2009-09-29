Прес-конференція на тему: ”В Одесі ріжуть опозиційних журналістів. В результаті нападу операторові телеканалу АТВ загрожує ампутація руки”

30 вересня - 13-00 - Прес-конференція на тему: "В Одесі ріжуть опозиційних журналістів. В результаті нападу операторові телеканалу АТВ загрожує ампутація руки". Учасники: Олександр Філіппов, генеральний директор телеканалу АТВ; Олеся Клінцова, постраждала журналістка телеканалу АТВ; Григорій Кваснюк, ведучий телеканалу АТВ; Наталія Перевалова, редактор новин телеканалу АТВ ( Український філіал Інституту країн СНД, вул. Саксаганського, 119, офісний центр "Ботаник-тауерз", 5 поверх). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефони: 8-044-206-69-88, 8-097-450-77-97.

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