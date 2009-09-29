30 вересня - 14-00 - Круглий стіл на тему: “Виконання судових рішень - проблеми і шляхи їх рішення". Учасники Геннадій Стадник, директор Департаменту державної виконавчої служби; Ніна Карпачова, уповноважений ВРУ з прав людини; Руслан Роженко, виконавчий директор Асоціації Суддів України; Микола Гусак, суддя ВСУ, глава колегії з адміністративних питань; Юрій Зайцев, урядовий уповноважений у справах Європейського Суду з прав людини та інші (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефони: 593-16-37, e-mail: press@liga.net.