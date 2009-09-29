30 вересня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Посадка «за замовленням». Хто впливає на прокуратуру?». Питання: Що стоїть за арештом і утриманням під вартою протягом півтора року двох київських студентів Артема Воронкова та Наталії Деньчук? Чи правда те, що молоді люди перейшли дорогу багатому і впливовому громадянинові Туреччини, що проживає в Україні, - родичеві засновника одного з найбільших турецьких холдингів? Чи було законним порушення кримінальної справи і утримання під вартою, якщо підставою став обшук, проведений, на думку правозахисників, без будь-яких дозвільних документів з порушенням прав і свобод громадян. Учасники: Віктор Безкаравайний, заступник прокурора м. Києва; Лариса Журавська, адвокат; батьки: Андрій Воронков і Алла Воронкова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.