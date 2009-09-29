1 жовтня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Голодування адвокатів проти порушення законності прокуратурою - чи зможе це допомогти підзахисному». Йтиметься про заплановану громадянську акцію протесту як єдиний можливий шлях в протистоянні з незаконними діями правоохоронних органів. Чому без хабара адвокат не може гарантувати захист своєму клієнту? Чи може людина законними методами захистити себе проти порушеної кримінальної справи? Яким шляхом має йди захисник заради поновлення справедливості? Учасники пояснять як вони планують досягнути справедливості через шлях громадянського протесту та нададуть юридичну, консультативну та документальну оцінку існуючій ситуації. Запрошені адвокати - Юрій Аксьонов, Артем Ліхвар, Костянтин Куц (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8(057)756-93-19, 8-095-176-87-71, 8-050-343-77-22 , alcyuricons@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.