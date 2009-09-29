70 відсотків харків`ян не довіряють міліції. Про це свідчать результати опитування, проведеного громадським Центром "Дума" на центральній площі Харкова.

Разом з тим 18% опитаних на питання "Чи довіряєте Ви співробітникам міліції?" відповіли ствердно, ще 12% вагалися із відповіддю.

За даними опитування, 35% харків`ян та жителів області вважають, що міліція виконує свої обов`язки із забезпечення правопорядку, 62% дотримуються протилежної думки.

На питання «Чи доводилося Вам давати хабара або «винагороду» співробітникам міліції?» відповідали ті респонденти, які, за їх словами, особисто спілкувалися із співробітниками міліції. При цьому третина зізналася, що давала хабарі.

"Дані про те, що 25 з 100 опитаних (тобто кожен четвертий житель Харкова і Харківської області) мали негативний досвід давання «винагороди» працівникам міліції, насторожують і дозволяють ставити далеко не риторичні питання про ефективність профілактики корупції і боротьби з цим негативним явищем в рядах правоохоронців. А з іншого боку, в умовах, коли всі державні структури пронизує іржа корупції, і суспільство в цілому демонструє до цього ганебного явища досить терпиме ставлення, сподіватися на те, що міліція як складник державного механізму виявиться поза даним процесом, на жаль, не доводиться", - констатують у громадськиму центрі "Дума".

Кожен п`ятий респондент, який контактував із співробітниками міліції, заявив, що піддавався засобам фізичного впливу з боку співробітників міліції. "Слід зауважити, що анкетування не ставило завданням виявити процентну кількість осіб, до яких застосовувалося незаконне насильство з боку працівників органів внутрішніх справ, але сам рівень насильства – 15 % всіх респондентів і 19,7 % від числа осіб, що мали досвід спілкування з міліцією (до того ж, один з опитуваних написав, що був очевидцем того, як співробітниками міліції застосовувалася фізична дія до іншої людини), – говорить про те, що застосування сили правоохоронцями є досить поширеним явищем", - зазначають у громадськиму центрі "Дума".

Опитування було анонімним, заповнену анкету респонденти опускали в опечатану урну. В ході дослідження було опитано 100 респондентів - представників різних соціальних категорій віком від 18 до 77 років: 48 чоловіків і 52 жінки.