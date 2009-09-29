Затримали можливого призвідника зіткнень біля Одеського адмінсуду

Співробітники міліції затримали одного з можливих призвідників зіткнень біля воріт Окружного адміністративного суду Одеської області, якого підозрюють в закиданні димовими шашками учасників акції пікетування суду. Проте затриманий активіст «ЗУБРа» заперечує свою причетність до хуліганських дій.

Як повідомив УНІАН співробітник ЦГЗ УМВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО, правоохоронці також опитують учасників акції, які могли бути свідками нападу зловмисника на співробітників місцевої телекомпанії АТВ, унаслідок чого постраждала журналістка Олеся КЛІНЦОВА, а оператор Дмитро ДОКУНОВ одержав ножове поранення руки.

За словами учасника акції Сергія ГУЦАЛЮКА, «група активістів партії «Родина» в червоних футболках спробувала ініціювати бійку між учасниками пікетування суду близько 10-ї години ранку, коли більшість журналістів відправилися на засідання судової колегії. Біля воріт суду кимсь з прихильників АТВ навіть були підірвані димові шашки. Проте втрутилася міліція – спровокувати бійку не вдалося».

І лише за годину, коли стало відоме рішення про перенесення на 20 жовтня слухання справи про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, учасники акції біля воріт суду раптом побачили за 200 метрів групу людей, які поверталися до місця пікетування суду. Причому один із них, який представився оператором АТВ, показував учасникам акції свою скривавлену руку і стверджував, що став жертвою нападу групи «націоналістів» у масках, які вихопили телекамеру і розбили.

Напад стався неподалік, повідомили представники АТВ журналістам, які відстежували ситуацію під час акції пікетування і не бачили інциденту за участю групи АТВ, що віддалилася від воріт суду. «Коли ж телеоператор спробував забрати касету з камери, йому порізали руку ножем», - сказала головний редактор АТВ Наталія ПЕРЕВАЛОВА.

Після цього потерпілого відправили до клініки «ІНТО-САНА», а потім – до обласної лікарні.

«Ми припускаємо, що потерпілому завдано ножове ушкодження передпліччя і сухожиль, - припустив начальник Одеського міськУВС Едуард ДОБРИНІН. – Поки що ми кваліфікуємо цей злочин як грабіж. Хоча можлива перекваліфікація, відповідно до даних медиків або свідчень свідків».

Якщо будуть знайдені свідки, можлива перекваліфікація скоєного, уточнили в Київському РВВС Одеси.

З приводу інциденту вже обнародували заяви представники АТВ, які покладають провину на «помаранчеву владу». А колектив редакції газети “Свободная Одесса” висловив співчуття оператору Д.ДОКУНОВУ. Разом з тим, говориться в заяві, «мовою насильства і кривавих провокацій в Одесі говорить лише одна сила. І ця сила концентрується якраз навколо антиукраїнського і мілкокримінального навколополітичного угруповання “Родина”. Ми впевнені, що ті люди, які, за словами потерпілого, напали на нього, не є представниками громадських або патріотичних організацій Одеси. А це означає, що те що сталося з Д.ДОКУНОВИМ, ми, колектив редакції газети “Свободная Одесса”, розцінюємо як провокацію з боку Ігоря МАРКОВА».

«Закликаємо представників одеських ЗМІ, які співчувають так званій опозиції, замислитися над цим сумним прецедентом», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні будинок суду пікетували супротивники і прихильники телеканалу АТВ. Зокрема, представники громадських організацій «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси», Української народної партії тримали плакати «Шариков помер, але справа його живе», «Досить свинства від АТВ», «Одесити проти фашизму».

У свою чергу, прихильники АТВ – підприємці ринку «Північний» і комуністи – пришли до суду з гаслами: «АТВ - ковток свіжого повітря», «АТВ = Одеса», «АТВ – з ними не буває нудно».

Як заявив під час акції протесту активіст «Вільної Одеси» Марк СОКОЛОВ, телеканал АТВ розпалює ксенофобію і сіє міжнаціональну ворожнечу, порушуючи всі допустимі норми професійної етики. «Журналісти можуть в ефірі лаятися матом і закликати до фізичної розправи над людьми, які їм небажані. Ми боротимемося проти спроб розпалювання міжнаціональної ворожнечі і сподіваємося на справедливе рішення суду», - підкреслив він.

Під час пікетування сталося кілька зіткнень, серед потерпілих, як заявили представники АТВ, - два співробітники телекомпанії. Як повідомляє сайт revisor.od.ua, «журналіста АТВ Олесю КЛІНЦОВУ вдарили по голові, а на оператора Дмитра ДОКУНОВА напав невідомий з ножем і пошкодив Дмитру артерію на руці. Крім того, невідомі розбили камеру телекомпанії».