ЦВК поставив Держреєстр виборців на автомат

Сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, постановою ЦВК від 17 червня 2009 року № 32 автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему (АІТС) "Державний реєстр виборців" було введено в дослідну експлуатацію. 23 вересня 2009 року Службою розпорядника Державного реєстру виборців складено акт про завершення дослідної експлуатації системи.

Комісією з приймання в промислову експлуатацію АІТС Реєстру, утвореною постановою ЦВК від 17 червня 2009 року № 32, проведено перевірку працездатності передбачених Технічним завданням функцій АІТС Реєстру та сьогодні. 29 вересня, складено акт про приймання автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію.

Таким чином, відповідно до вимог законодавства Центральна виборча комісія у заплановані строки ввела автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців" у постійну (промислову) експлуатацію. Крім того, у зв’язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" Комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців підготувати проект постанови ЦВК про внесення змін до Технічного завдання на створення АІТС Реєстру, затвердженого постановою ЦВК від 17 вересня 2007 року № 392.

Під час засідання ЦВК продовжила роботу щодо первинного уточнення відомостей Державного реєстру виборців. Цього разу було розглянуто 796 звернень керівників відділів ведення Реєстру районних державних адміністрацій і міських рад з 27 регіонів України щодо доручення органам ведення Державного реєстру виборців за попередньою виборчою адресою виборця внести до Державного реєстру виборців зміни щодо виборчої адреси виборця.

Розглянувши зазначене питання, комісія доручила органам ведення Державного реєстру виборців за попередніми виборчими адресами виборців внести зміни до персональних даних 25 419 виборців у Державному реєстрі виборців щодо їхніх виборчих адрес.

Контролюватиме виконання цих рішень Служба розпорядника Державного реєстру виборців.

Таким чином, Центральна виборча комісія спільно зі Службою розпорядника Державного реєстру виборців опрацювала близько 7 тисяч звернень керівників регіональних відділів ведення Реєстру. За результатами цієї роботи, з урахуванням опрацьованих цього дня подань, до Державного реєстру виборців буде внесено зміни до персональних даних понад 246 тисяч виборців.

Комісія також погодила проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 2007 року № 868", внісши до нього низку зауважень. Зазначені зміни стосуються окремих пунктів документа про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців.