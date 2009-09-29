Мін`юст обіцяє всерйоз взятися за реформу тюремної системи

Реформування системи виконання покарань є пріоритетним для Міністерства юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань Міністерства юстиції України Петро КОЧЕРГАН на конференції «Громадський моніторинг за дотриманням прав людини в установах Державної кримінально-виконавчої служби України».

За його словами, Мін’юст опікується Державним департаментом з виконання покарань з 2006 року. Крім того, як зазначив П.КОЧЕРГАН, недавно Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова про затвердження положення «Про Державний департамент України з питань виконання покарань», за якою діяльність цього відомства координується та спрямовується міністром юстиції.

Як зауважив П.КОЧЕРГАН, Мін`юст докладає зусиль до забезпечення дотримання прав людини в установах виконання покарань. Зокрема, був підготовлений законопроект відповідно факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур і жорстокого, нелюдяного або принизливого поводження, який стосується забезпечення превентивних механізмів. Як поінформував П.КОЧЕРГАН, цей законопроект розміщений на сайті Мін’юсту для громадського обговорення.

За його словами, громадський контроль установ виконання покарань забезпечується ст.24 та 25 Кримінально-виконавчого кодексу України і покладений на спостережні комісії. Відповідно до даних П.КОЧЕРГАНА, на сьогодні в Україні діє понад 700 таких комісій. Також, за інформацією чиновника, розробляється нове положення про спостережні комісії, яке має бути готове до кінця поточного року.

Крім того, як зауважив П.КОЧЕРГАН, Мін’юст приділяє багато уваги законодавчому забезпеченню відбування покарань та його гуманізації. «На комітетському слуханні розглядалося питання стосовно гуманізації відбування покарань. Ми пропонуємо там дати дозвіл відвідувати установи виконання покарань без спецдозволів головам спостережних комісій, щоб вони як основа громадського контролю могли заходити до таких установ, не запитуючи начальника», - сказав він.