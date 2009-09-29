Одними із найбільших порушників прав людини в Україні є правоохоронні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ під час круглого столу на тему «Права людини та правозахисний рух в Україні: існуючі проблеми та завдання».

За його словами, з цією проблемою пов’язані питання катування, жорстокого поводження, незаконні, свавільні затримання людей, кримінальні процеси по яких "побудовані на інквізиційній системі". «Фактично, той інквізиційний процес, який існував за радянських часів, не змінився», - сказав правозахисник.

Через те, на його думку, нагальною є реформа кримінальної юстиції. «Частково вона вже розроблена: є проект нового Кримінально-процесуального кодексу, який понад рік чекає, щоб його нарешті внесли в парламент для розгляду; є концепція реформування кримінальної юстиції, затверджена указом Президента України», - зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ.

Ще однією проблемою у дотриманні прав людини в Україні є діяльність судів та забезпечення права на справедливий суд. «Чи не найбільшою тут є проблема дотримання незалежності кожного окремого суду, судді, дотримання розумних строків розгляду справ і – найголовніше – виконання рішень судів. Коли уряд засвідчує, що 70% рішень українських судів не виконується, - це не те що не задовільно, це фактично крик», - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ. До того ж, за його словами, 80% рішень Європейського суду проти України стосується саме невиконання рішень національних судів. На думку правозахисника, такі цифри свідчать про те, що право на справедливий суд в Україні фактично є фікцією.

Як повідомив В.ЯВОРСЬКИЙ, у Верховній Раді вже три роки розглядаються законопроекти щодо судової реформи. «На жаль, чинна влада на сьогоднішній день блокує ці законопроекти, хоча вони могли б наблизити України до кращого захисту прав людини», - зазначив експерт.

Окремо В.ЯВОРСЬКИЙ зупинився на діяльності правозахисних організацій, які діють відповідно до Закону «Про об’єднання громадян», що визнаний Європейським судом з прав людини як такий, що порушує свободу асоціацій. «Правозахисних організацій, за законом, взагалі немає. Є так звані організації для захисту своїх членів. Якщо дослівно цитувати українське законодавство, виходить, що ми не можемо захищати суспільні інтереси», - зауважив правозахисник. Зокрема, за його словами, правозахисні організації не мають права виступати від імені інших осіб чи займатися видавничою діяльністю.

Також, на думку В.ЯВОРСЬКОГО, правозахисні інституції в Україні працюють не так ефективно, як вони б мали працювати. Так, за його словами, прокуратура не забезпечує ефективного розслідування жорстокого поводження з боку правоохоронних органів, а також не працює парламентський контроль за дотриманням прав людини. Зокрема, як повідомив В.ЯВОРСЬКИЙ, не видаються щорічні доповіді про дотримання прав людини, а Уповноважений ВР з прав людини не виконує тих функцій, які покладаються на Омбудсмана у демократичних країнах. «На сьогоднішній день парламент не виступає на захист прав людини, він не має інституційних механізмів для цього», - резюмував правозахисник.

Крім того, на думку В.ЯВОРСЬКОГО, в Україні є істотні проблеми із дотриманням свободи мирних зібрань, права на приватне життя та соціально-економічних прав. Зокрема, за його словами, уряд щорічно обмежує соціально-економічні права Законом «Про державний бюджет», а потім таке обмеження скасовується Конституційним судом. «Це повинно колись все-таки зупинитися. Треба, щоб уряд навчився дотримуватися прав громадян», - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.