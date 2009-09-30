Як підвищити рівень правових знань українців

Експерти вважають, що рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про винесення на всенародне обговорення проекту Конституції сприятиме підвищенню правових знань українських громадян.

Як зазначив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО, є три основаних варіанти внесення змін до Конституції: Конституційний Суд може розглянути внесені у 2004 році зміни; Основний Закон у новій редакції може ухвалити Верховна Рада; на підставі ст. 5 Конституції України новий Основний Закон може прийняти народ. За словами І.КОЛІУШКА, складність реалізації цього варіанту полягає в тому, що законодавством не передбачена процедура реалізації цього права. Він вважає, що сьогодні в рамках дискусії щодо нової Конституції варто думати над легітимними способами оновлення Конституції в межах цих трьох варіантів.

“Разом з тим, навіть якщо ми на сьогодні й не вийдемо на прийняття змін до Конституції чи нової Конституції, ця дискусія і опрацювання тексту самої Конституції є цінною сама по собі, оскільки будь-яке законодавство, тому числі й Конституція, добре діють в тому суспільстві, де є високий рівень правових знань. Конституція має бути напрацьована така, яку ми самі, громадяни України, хотіли б виконувати”, - сказав він.

На переконання І.КОЛІУШКА, проект Конституції, винесений на обговорення Президентом України, є “добрим проектом” для організації такої дискусії. “Думаю, в такій редакції, в якій він є сьогодні, його ні в якому разі не можна приймати, але дискутувати на його основі і вдосконалювати... мені здається, він виконує цю роль просто ідеально”, - додав він.

Голова ради «Лабораторії законодавчих ініціатив» Ігор КОГУТ вважає за необхідне при обговоренні проекту Конституції зважати не тільки на такі популярні речі як відміну депутатської недоторканності чи зменшення кількості народних депутатів, а підійти до цього процесу з “експертним, науковим підходом”, щоб забезпечити ефективне функціонування держави.

“Процес обговорення проекту Конституції, який сьогодні відбувається в Україні - це спроба наблизити Конституцію до людей. Цей процес сьогодні виглядає так, що ми маємо дуже чудовий урок правової освіти, громадяни в різних аудиторіях - студентських, професійних колах чи через шпальти газет - отримують додаткові знання про те, як влаштовується державна влада, що означають права людини і як вони мають бути забезпечені”, - сказав він.

У свою чергу, голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО повідомив, що результати обговорення запропонованого Президентом проекту Конституції на круглих столах свідчать, що одні політики не хочуть обговорювати цей проект, апріорі вважаючи, що “все це погано і це зло для України”. Водночас, за словами О.ЧЕРНЕНКА, спостерігається й інший підхід: зазначений проект Конституції “недосконалий, сирий, в ньому є дискусійні речі, але нарешті є над чим дискутувати і є що критикувати”.