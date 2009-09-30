Порушено кримінальну справу за фактом нападу на оператора

За фактом нападу й заволодіння відеокамерою оператора телекомпанії АТВ Дмитра ДОКУНОВА слідчим міліції Київського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за ознаками ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Про це сьогодні повідомив УНІАН співробітник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО, уточнивши, що «розслідування справи узяв під особистий контроль начальник Одеського облуправління міліції».

«Зараз ведеться пошук свідків злочину, а також встановлення особи, причетної до розбійного нападу, нанесення різаної рани лівої руки оператору й заволодіння відеокамерою, - додав В.ШАБЛІЄНКО. – Правоохоронці звертаються до одеситів із закликом надати допомогу в пошуку осіб, причетних до скоєння цього злочину».

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Окружний адміністративний суд Одеської області мав розглядати справу про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, контрольованої екс-депутатом міськради Ігорем МАРКОВИМ, який втік до Росії.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ще в 2007 році звернулася до адмісуду з позовом про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ у зв`язку з виявленими фактами порушень вимог ст. 6 закону України «Про телебачення й радіомовлення», зокрема, ч. 2 (заклики до насильницької зміни конституційного ладу України), ч. 3 (заклики до розв`язування війни, агресивних дій або їх пропаганди), ч. 9 (розповсюдження інформації, що порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи).

Засідання суду зібралися пікетувати представники громадських організацій «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси», «Просвіта», Української народної партії, які підтримували вимоги Нацради, а також прихильники телеканалу - підприємці з ринку «Північний» та комуністи.

За словами учасника акції Сергія ГУЦАЛЮКА, «група активістів партії «Родина» в червоних футболках спробувала ініціювати зіткнення між учасниками пікетування суду близько 10 години ранку, коли більшість журналістів відправилися на засідання судової колегії. Біля воріт суду кимось із прихильників АТВ навіть були підірвані димові шашки. Проте втрутилася міліція – спровокувати бійку не вдалося».

Годину потому, коли стало відоме рішення суду про перенесення на 20 жовтня слухання справи про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, учасники акції біля воріт суду помітили за 200 метрів групу людей, які поверталися до місця пікетування суду. Причому один із них, який представився оператором АТВ, показував учасникам акції свою скривавлену руку й стверджував, що став жертвою нападу групи «націоналістів» у масках, які вихопили телекамеру й розбили.

Розбійний напад на телеоператора людини в масці й заволодіння камерою сталося неподалік, за рогом одного з будинків кварталу, повідомили представники АТВ журналістам, які відстежували ситуацію в ході акції пікетування і не бачили інциденту за участю групи АТВ, що віддалилася від воріт суду. Потім, коли телеоператор спробував відібрати камеру, йому порізали руку ножем.

Пізніше співробітник ЦГЗ УМВС України в Одеській області В.ШАБЛІЄНКО повідомив, що співробітники міліції затримали одного з можливих призвідників зіткнень біля воріт Окружного адмінсуду Одеської області, якого підозрюють в закиданні димовими шашками учасників акції пікетування суду. Проте затриманий активіст «Зубру» заперечує свою причетність до хуліганських діянь.

Правоохоронці також опитали учасників акції, які могли бути свідками нападу зловмисника на співробітників місцевої телекомпанії АТВ, внаслідок чого постраждала журналістка Олеся КЛІНЦОВА, а оператор Дмитро ДОКУНОВ отримав ножове поранення руки.