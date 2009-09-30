Пукач сказав, що до вбивства Гонгадзе причетний нардеп-регіонал?

Нардеп-самооборонець Юрій Гримчак, посилаючися на дані з джерел у Генпрокуратурі, стверджує, що затриманий у липні колишній генерал «наружки» Олексій Пукач дав свідчення, які “підтверджують причетність колишнього першого заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Миколи Джиги до підготовки й організації розправи над журналістом Георгієм Гонгадзе”. Таку заяву нардепа розповсюдила прес-служба Народної самооборони. (Нагадаємо, що наразі Микола Джига є народним депутатом Верховної Ради у фракції Партії регіонів)

«Фактично О.Пукач підтвердив, що був лише одним з виконавців замовного вбивства, в організації якого безпосередню участь брав нинішній народний депутат від Партії регіонів М.Джига», - заявив Гримчак.

До цього нардеп-самооборонець додав, що «якби наша Генеральна прокуратура разом з президентом України проявили хоч трохи принциповості та послідовності, то найближчими днями парламент розглядав би не фальсифіковані звіти, а конкретне подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України».