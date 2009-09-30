1 жовтня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Кіберзлочинність та сексуальна експлуатація дітей" . Запрошені: Катерина Левченко, радник міністра внутрішніх справ України; Елла Ламах, директор Департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту; Катерина Шевченко, заст.директора Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства юстиції України; Моніка Платек, довгостроковий експерт проекту ТРЕС РЄ та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).