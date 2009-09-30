1 жовтня - 11-00 - Відбудеться засідання прес-клубу “Українська перспектива” на тему: “Злочин і кара: як чинне законодавство регулює відповідальність суддів за порушення закону”. Запрошені: Павло Барнацький, головний консультант Комітету ВРУ з питань правосуддя; Людмила Голубінська, керівник громадського об’єднання з боротьби з організованою злочинністю у Рівненський області; Олександр Тимощук, суддя Рівненського міського суду (НСЖУ, вул.. Хрещатик, 27-а, 2-й поверх, конференц-зала). Телефони: 278-84-43, 278-87-64, 8(097)534-54-10, 8(067)507-63-39.