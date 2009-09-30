Прес-конференція на тему: ”Представлення міжнародного проекту ”МИР” на честь 65-річчя звільнення від нацизму”

1 жовтня - 15-00 - Прес-конференція на тему: "Представлення міжнародного проекту "МИР" на честь 65-річчя звільнення від нацизму". Учасники: Борис Олійник, поет, громадський діяч; Давид Черкаський, режисер, мультиплікатор; Олександр Гетьманський, народний артист України; Олег Карамазов, музикант групи "Брати Карамазови"; Владислав Шерешевський, художник; Лілія Подкопаєва, олімпійська чемпіонка. Учасники прес-конференції, зокрема, розкажуть про ряд акцій, які супроводжуватимуть народне, аполітичне святкування ювілею Перемоги (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.). Потрібна акредитація. Телефон: 494-3165, e-mail: centre@ukranews.com.

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