В Україні стоять черги бажаючих всиновити дитину

За чотири роки рівень національного усиновлення в Україні зріс майже на 30%.

Про це заявив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій Дню усиновлення, що 30 вересня вперше відзначається в Україні на загальнонаціональному рівні.

“За останні 4 роки рівень національного усиновлення зріс майже на 30% - у 2005 році українцями було усиновлено 1 тис. 419 дітей, а в 2008-му – 2 тис. 66 дітей. Ці тенденції зберігаються в цьому році: протягом січня-серпня нашими співвітчизниками усиновлено 1 тис. 528 дітей, до кінця року очікується близько 2 тис. 200”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Загалом в українських родинах сьогодні виховується понад 35 тис. усиновлених дітей. Як поінформував Ю.ПАВЛЕНКО, за підсумками минулого року в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї було влаштовано 2 тис. 351 дитину.

“Це в 20 разів більше порівняно з 2004 роком, коли протягом року влаштували трохи більше 100 дітей”, - наголосив міністр.

За його даними, на сьогодні в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 7 тис. 617 дітей, що майже в 6 разів більше порівняно з 2005 р. (1 тис. 313 дітей). 62 тис. дітей виховуються сьогодні опікунами та піклувальниками.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив докорінні зміни в громадській думці українців щодо захисту дітей, які з тих чи інших причин втратили родину. Зокрема, за його словами, змінився підхід до поняття “таємниця усиновлення”. “Більшість українців вважають, що не повинно бути таємниці усиновлення, що дитина має знати, що вона усиновлена. І це позбавить її в майбутньому дуже багатьох психологічних проблем”, - зазначив міністр.

Також, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, нині в Україні існує черга батьків, які бажають усиновити дитину.

“14% українських сімей, а це приблизно 3 млн. сімей, за підсумками опитування сказали, що вони думають усиновити дитину. Сьогодні в банку даних на усиновлення є 32 тис. дітей”, - наголосив він.

Ю.ПАВЛЕНКО звернув увагу, що зараз вже змінюється ситуація з бажанням усиновити лише маленьку дитину.

“Ситуація змінюється і мені приємно говорити, що українські сім’ї почали усиновлювати і старших дітей, і цей відсоток постійно зростає. Ще одна позитивна тенденція: українські сім’ї почали усиновлювати не тільки здорових дітей, а й і з складними хворобами”, - відзначив він. Так, за словами міністра, майже кожна третя дитина, усиновлена протягом останніх двох років, – це дитина з хронічними захворюваннями.

Нині ж, за даними міністра, найбільше дітей-сиріт в Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій областях; найменше – в Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях. Найбільше дітей усиновлюють у Севастополі, Києві, Донецькій, Львівській і Херсонській областях. Те саме, запевнив Ю.ПАВЛЕНКО, можна сказати і про прийомні сім’ї.

Він також зазначив, що фінансово-економічна криза в країні жодним чином не вплинула на державну політику щодо підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: “Навпаки, виплати зросли, з’явилися нові виплати – з 1 січня ц.р. запроваджено одноразову допомогу і при усиновленні - 12 тис. 240 грн., яка рівняється допомозі при народженні. Крім того, вдвічі збільшена допомога піклувальникам – до двох прожиткових мінімумів, і всі виплати сьогодні здійснюються чітко за графіком”.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що в проекті державного бюджету передбачено збільшення коштів на фінансову підтримку прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Так, якщо в цьому році було передбачено понад 176 млн. грн., то на наступний рік заплановано більше 213 млн. грн. Передбачені також всі виплати, які є в цьому році.

Ю.ПАВЛЕНКО висловив переконання, що завдяки спільним зусиллям держави, громадських організацій, духовенства та всієї української громади за найближчі 5-6 років влаштування дітей-сиріт у різні форми сімейного виховання досягне такого рівня, що в Україні не буде потреби в інтернатних закладах, за винятком спеціалізованих закладів, де доглядатимуть дітей-сиріт, за якими потрібен особливий медичний догляд.

“Я впевнений, що до 2015 року в Україні не буде такого поняття, як дитина-сирота, яка не виховується, не живе в родині”, - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.