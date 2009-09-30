1 жовтня 2009 р. о 13:00 у приміщенні готелю Хаят Рідженсі (Київ, вул. А. Тарасової, 5) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам роботи Міжнародного семінару з проблем подолання розповсюдження вірусного гепатиту С.

Учасники прес-конференції: Василь Лазоришинець - заступник Міністра охорони здоров`я України; Ірина Боброва - к.м.н., головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров`я України, завідувач поліклініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань АМН України ім. Л.В.Громашевського; Ігор Зайцев - проф., д.м.н., завідувач кафедри інфекційних захворювань Донецького державного медичного університету; Др. Севал Акгун (Seval Akgun) - Епідеміолог Центру дослідження європейської політики; Рамінта Стуйкіте (Raminta Stuikyte) - Голова некомерційного партнерства "Євразійська мережа зниження шкоди" (ЕССВ).

Акредитація за тел.: 288-29-08 або електронною поштою tania.vakhnenko@mmdcee.com

Довідково:

Вірусний гепатит С є однією з найбільших інфекційних хвороб, що пов`язана з проблемою бідності, поряд з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією. Ця хвороба вражає мільйони людей по всій Східній Європі та Євразії, хоча справжнє число інфікованих цією хворобою досі невідоме. За даними Європарламенту очікується, що захворювання печінки, у 2010-15 рр. зростуть на 200%.

Поширення вірусного гепатиту С в Україні невідоме, але, за даними Інституту Епідеміології та Інфекційних захворювань ім. Л.В.Громашевського АМН України частота виявлення анти-ВГС антитіл у донорів крові сягає 1, 3%. У США цей показник складає 0, 16%, при загальному поширенні ВГС-інфекції у популяції - 1, 8%. У той же час показники захворюваності на неверифіковані хронічні гепатити в Україні постійно зростає: за період з 1993 р. по 2005 р. захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити зросла з 35, 9 до 67, 6 на 100 тис. населення. Беручи до уваги, що в розвинених країнах частка гепатиту С в структурі хронічних захворювань печінки складає 70%, хронічний гепатит С є надзвичайно розповсюдженим в Україні, але залишається етиологічно нерозпізнаним.

За оцінкою ВОЗ у світі вірусним гепатитом С інфіковано понад 170 млн. осіб, що складає близько 3% населення світу, і в 4-5 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих.