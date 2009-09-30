Ющенко до журналістів: чому ви сидите, чому ви спите?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що не намагається зірвати вибори, оскаржуючи новий закон про президентські вибори в Конституційному Суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції сьогодні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що головний мотив його звернення до Конституційного Суду з приводу закону про вибори Президента України - забезпечення прав громадян. “У мене була одна мотивація – ваші права, ваші права як громадян”, - сказав глава держави.

Він підкреслив, що цей закон звужує демократичні основи, і саме на це він звертав увагу парламенту, застосовуючи вето до цього документа.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Конституційний Суд підтримає його правову позицію, і парламент протягом одного - двох днів внесе необхідні зміни до закону про вибори Президента.

Він розкритикував принцип формування списків виборців, передбачений в цьому законі. Зокрема, можливість внесення змін до списку в день голосування. Президент вважає, що це може стати основою для фальсифікацій.

“Коли ми читаємо зараз, що виборчі комісії, які, до речі, будуть формуватися з двох політичних сил - на сході з Партії регіонів, на заході – з БЮТ, і ці дві сили, у приватних, по суті, комісіях отримають право вносити зміни в списки в день голосування”, - наголосив він. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно пам’ятати уроки 2004 року, коли через фальсифікації мільйони людей вийшли на вулиці.

Також він не погоджується з тим, що у новому законі журналісти можуть бути позбавлені права перебувати на дільниці за рішенням відповідної комісії. “А хто буде представляти третю сторону - суспільство? Партія БЮТ чи Партія регіонів?”, - запитав глава держави. Він переконаний, що це не просто технічне упущення в законі: “це йде в тому самому ряду, що вам (журналістам – УНІАН) заборонили критикувати партію прем’єр-міністра, бо це партія завжди ідеальна, прем’єр-міністра, або те, що називається “вона”, не можна критикувати, уряд не можна критикувати”.

Він запитав журналістів, чому вони не реагують на це рішення суду: “чому ви сидите, чому ви спите, ви знаєте я можу десятки разів хвалити уряд, але ніколи не вибачу, коли будуть забирати моє слово, право сказати”.

В.ЮЩЕНКО розкритикував і принцип оскарження ходу та результатів виборчої кампанії. Підсумовуючи ті чи інші недоліки в законі про вибори Президента, чинний глава держави наголосив, що він є “основою для маніпулювання, це не є правова стезя, як провести чесні й законні вибори”.