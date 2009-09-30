У четвер, 1 жовтня, о 14.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Призначення суддів в Україні: типові зловживання".

У заході візьмуть участь: Павло Барнацький - головний консультант Комітету Верховної Ради з питань правосуддя; Людмила Голубінська - керівник громадського об"єднання з боротьби з організованою злочинністю у Рівненській області; Олександр Тимощук - суддя Рівненського міського суду.

Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна").

Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05.

Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.