Троє міліціонерів погоріли на хабарі в 400 тисяч доларів

У Донецькій області за вимагання та отримання хабара Служба внутрішньої безпеки МВС України затримала трьох працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 400 тисяч американських доларів вимагали троє працівників Головного управління МВС України в Донецькій області у місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності в рамках розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом злочину.

“Хабарників було затримано під час одержання ними чергового траншу незаконної винагороди у сумі десять тисяч доларів. Серед затриманих – слідчий з особливо важливих справ та двоє працівників служби боротьби з економічною злочинністю”, – зазначається в повідомленні.

Наразі зібрані стосовно затриманих матеріали Служба внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України готує передати до прокуратури для порушення кримінальної справи за фактом отримання хабара.