Прикордонники можуть не робити позначку в паспорт на кордоні з РФ

Українські прикордонники при перетині українсько-російського кордону можуть не ставити відповідну відмітку прикордонної служби в закордонні паспорти співгромадян, а тільки в міграційну карту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» повідомив завідуючий консульським відділом при Посольстві України в РФ Володимир САЄНКО.

За словами В.САЄНКА, про дане нововведення поінформовано прикордонні служби України.

«Ми зараз прийняли, згідно з нашим внутрішнім законодавством, що наші працівники прикордонної служби можуть не проставляти. Я недавно повертався з Києва, й сам був учасником. Можна не проставляти. Але в міграційну карту обов`язково», - сказав В.САЄНКО. При цьому він уточнив, що це стосується громадян України.

Завідуючий консульським відділом України додав, що ніяких відміток у внутрішні паспорти громадян ставити не можна, щоб не перетворювати їх на недійсні. Інакше громадяни повинні звертатися з письмовою скаргою в консульство.

В.САЄНКО додав, що на консульських консультаціях в Києві 24-25 вересня це питання поки що не піднімалося, тому що конкретних прикладів не було, хоча раніше такі випадки й були.

«Наші прикордонники знають, що у внутрішні паспорти ставити не можна», - сказав він.

Проте при перетині як з внутрішнім, так і з закордонним паспортом необхідно заповнювати міграційну карту. «Внутрішні й закордонні паспорти - обов`язково оформляється міграційна карта. Вона обов`язкова для громадян України, які в`їжджають на територію РФ, як і для громадян РФ, які в`їжджають на територію України. Для того, щоб було видно, коли він в`їхав, і коли виїжджатиме», - повідомив В.САЄНКО.