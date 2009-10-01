Неконституційні ”міни” Закону про вибори Президента

Голова Центральної виборчої комісії України, суддя Конституційного Суду України у відставці Володимир ШАПОВАЛ вважає, що автори нового закону про вибори Президента України свідомо заклали в нього положення, які можуть бути визнані неконституційними.

Про це В.ШАПОВАЛ сказав в інтерв`ю «Левому берегу».

На зауваження журналіста про те, що Закон України «Про вибори Президента України», ухвалений парламентом 21 серпня 2009 р. і оскаржений главою держави в Конституційному Суді, буде визнано неконституційним, В.ШАПОВАЛ сказав: «Не дуже я вірю КСУ в цьому плані... Тому що сам дев`ять років був суддею, добре знаю цю кухню. З юридичної точки зору до закону навряд чи можна пред`явити серйозні претензії: він достатньо грамотно виписаний, дотримано всіх вимог... А з політичної, звичайно, питання виникнути можуть».

Голова ЦВК виключив, що його визнають не відповідним Конституції в цілому, а ось окремі положення такими назвати цілком можуть. «Враховуючи, що автори документа - люди зовсім не дурні, цілком допускаю, що вони свідомо заклали в нього подібні «міни». Підкинули, так би мовити, «тухлу кісточку» Конституційному Суду, - говорить В.ШАПОВАЛ. - Наприклад, в Конституції записано, що юрисдикція судів розповсюджується на всі правовідносини. Проте, згідно із законодавчими новаціями, частину виборчих спорів виведено із загальної підсудності - «перекинуто» на ЦВК». За словами голови ЦВК, «це елементарні речі - очевидні навіть для тих, хто юридичної освіти не має. Мене, признатися, дивує, коли говорять: ось, мовляв, хай КСУ розбереться, хай ухвалить рішення... Чого йому розбиратися, якщо в Конституції і так все записано!? Виходить, “роблять дурною” роботу КСУ».

Він погодився з тим, що закладання подібних «мін сповільненої дії» - свідомо застосована технологія.

«Елементарна логіка підказує саме подібний висновок, - говорить В.ШАПОВАЛ. - Принаймні, був би я на місці цих людей - авторів закону, діяв би саме так. У мисливців є термін «манок». «Манок» - фальшива качка. Її посадять де-небудь, селезень побачить, подумає: справжня уточка прилетіла, ось його і підстрілять. Тут приблизне те ж саме».

В.ШАПОВАЛ вважає, що автори закону, приймаючи його, «реакцію Президента цілком передбачали. Усвідомлювали, що глава держави його не просто не підпише - спробує оскаржити. Позиція Секретаріату Президента - спроба запропонувати свою версію закону - була тому передвістям. Мовляв, або з нашими правками погоджуйтеся, або взагалі ніяких змін не буде. Але ж ви знаєте: з відкриттям провадження Конституційним Судом дія закону не припиняється».

«Я даю 99% - і це не математика, а логіка - що не відповідним Конституції його не визнають. Все ж таки за дев`ять років, проведених у цьому відомстві, логіку його роботи я трохи вивчив. Будь-який інший вердикт у даному випадку стане для мене несподіваним і навряд чи зрозумілим», - говорить В.ШАПОВАЛ.

При цьому він не погодився із зауваженням, що після історії з третім терміном Леоніда КУЧМИ Конституційний Суд прагне не виносити суто політичних вердиктів.

«Не згоден. Особливо щодо неприйняття суто політичних рішень. По-перше, КСУ часто нікуди дітися. По-друге, відмова у відкритті провадження - теж відповідь, причому вельми однозначна».