Журналісти просять правоохоронців не тягнути з розслідуванням

Гільдія власкорів центральних ЗМІ в Одесі і Одеська незалежна профспілка журналістів оприлюднили сьогодні спільну заяву із закликом у максимально стислі терміни розслідувати злочини проти співробітників мас-медіа, зокрема в Одеській області.

Як відзначають журналісти, дана заява стала реакцією на події, пов`язані з нападом на співробітників телеканалу «АТВ», що висвітлювали 29 вересня пікетування будівлі суду в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, в заяві підкреслюється, що «подібні події дають мотив різним політичним силам спекулювати на небезпечному прецеденті: одні поширюють заяви, що факт нанесення тілесних пошкоджень оператору телеканалу свідчить про розв`язаний «оранжевою владою» терор проти журналістів, а інші, навпаки, висловлюють припущення про те, що журналісти стали заручниками небезпечних інтриг представників саме тих політсил, ідеї яких розвивають і популяризують».

«Оскільки подібні випади є особливо небезпечними для суспільства, закликаємо правоохоронні і прокурорські органи в максимально стислі терміни здійснювати розслідування злочинів проти співробітників мас-медіа, зокрема в Одеській області», - підкреслили автори спільної заяви.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Окружний адміністративний суд Одеської області повинен був розглядати справу про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, контрольованої екс-депутатом міськради Ігорем МАРКОВИМ, який знаходиться в розшуку.

Засідання суду пікетували представники громадських організацій «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси», «Просвіта», Української народної партії, які підтримували вимоги Нацради, а також прихильники телеканалу - підприємці з ринку «Північний» і комуністи.

Коли стало відоме рішення суду про перенесення на 20 жовтня слухання справи про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, учасники акції біля воріт суду помітили за 200 метрів групу людей, які поверталися до місця пікетування суду. Причому один з них, що представився оператором АТВ, показував учасникам акції свою закривавлену руку і стверджував, що став жертвою нападу групи «націоналістів» у масках, які вихопили телекамеру і розбили.

Розбійний напад на телеоператора людини в масці і заволодіння камерою стався неподалік, за рогом одного з будинків кварталу, повідомили представники АТВ журналістам, які відстежували ситуацію під час акції пікетування і не бачили інциденту за участю групи АТВ, що кудись відокремилась від воріт суду. Потім, коли телеоператор спробував відібрати камеру, йому порізали руку ножем.

30 вересня за фактом нападу і заволодіння відеокамерою оператора телекомпанії АТВ Дмитра ДОКУНОВА слідчим міліції Київського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за ознаками ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.