Адвокат заявляє про незаконність утримання в СІЗО двох київських студентів

Адвокат Лариса ЖУРАВСЬКА заявляє про незаконність дій деяких працівників Печерського райвідділу міліції та про незаконне утримання в СІЗО двох київських студентів Артема ВОРОНКОВА та Наталії ДЕНЬЧУК.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За її словами, ці двоє студентів обвинувачуються за ст. 187 Кримінального кодексу України. Вона зазначила, що йдеться про обвинувачення їх у розбійному нападу на громадянина Туреччини Ердена АРІКАНА, який нібито стався 16 січня 2008 року.

Л.ЖУРАВСЬКА зазначає, що А.ВОРОНКОВ та Н.ДЕНЬЧУК на допитах говорять про те, що не мали наміру заволодіти майном Е.АРІКАНА, а їхні дії були пов’язані з неправомірними діями певних осіб, які намагалася раніше зґвалтувати Н.ДЕНЬЧУК, серед яких, за словами адвоката, був Е.АРІКАН.

Л.ЖУРАВСЬКА зазначила, що “розслідування цієї справи супроводжувалось численними порушеннями Кримінально-процесуального кодексу України”. За її словами, стаття, за якою її підзахисним висуваються обвинувачення, передбачає від 8 до 15 років ув’язнення, “а слідство ведеться без доказів, тобто не знайдено в квартирі обвинувачених речей, які, як стверджує потерпілий, були забрані у нього на квартирі”. Адвокат зазначила, що в такій ситуації не можна жодним чином говорити про “корисливий злочин”. Вона зазначила, що сьогодні затримані вже один рік і 9 місяців безпідставно перебувають в СІЗО.

Вона зазначила, що також у справі є “неузгодження, які свідчать про підробку документів”.

За її словами, підсудним також не дають можливості ознайомитись із справою, хоч вона вже направлена в суд.

Адвокат зазначає, що працівниками міліції Печерського РВВС було здійснено “незаконний обшук” в квартирі, де проживали Артем ВОРОНКОВ та Наталія ДЕНЬЧУК.

Присутні на прес-конференції батьки А.ВОРОНКОВА також заявили про те, що відсутній “належний прокурорський нагляд” за досудовим слідством у цій справі.