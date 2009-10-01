Адвокати оголосили голодування проти свавілля столичної прокуратури

Харківські адвокати Артем ЛИХВАР, Юрій АКСЬОНОВ і Костянтин КУЦ від сьогодні оголосили місячне голодування проти свавілля посадовців Транспортної прокуратури Києва.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами А.ЛИХВАРЯ, приводом для цих дій став той факт, що, незважаючи на те, що Печерський районний суд столиці визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо його підзахисного Віталія РАЙТЕРА за ст. 364 і 366 Кримінального кодексу України, "однак співробітники прокуратури проігнорували це рішення і, використавши ксерокопії протоколів зі старої справи, порушили повторно таку саму".

У свою чергу Ю.АКСЬОНОВ наголосив, що заява про початок голодування - "це не лобіювання інтересів конкретного клієнта", а громадянська реакція на незаконні дії співробітників прокуратури, оскільки "такі їх дії становлять загрозу не лише для конкретної особи, а й для існування інституту правової держави в цілому". При цьому його колеги додали, що всі засоби, які дано їм Кримінально-процесуальним кодексом, вичерпано, а "інститут адвокатури в нашій державі не став противагою прокуратурі і не сприймається судом як рівноцінна сторона у процесі". Враховуючи це, наголосили адвокати, вони не мають іншого виходу, окрім як вдатися до "громадянської форми протесту".

Харківські адвокати закликають своїх колег в тій або іншій формі наслідувати їх приклад, якщо права захисту клієнтів, які дано адвокатам законом, не допомагають, а "покірливість щодо відібраного права заохочує чиновника забирати це право у іншого, не одержуючи за це покарання і сприймаючи це як норму".