Хто санкціонував збір даних про членів Громадської ради при МВС? (доповнена)

Правозахисники закликають міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА розібратися, хто санкціонував у Сумах і Дніпропетровську збір особистих даних про представників Громадської ради при МВС з питань забезпечення прав людини, зокрема наявності у них адміністративних порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою на громадських слуханнях на тему «Дотримання прав людини в діяльності МВС» виступили правозахисники Євген ЗАХАРОВ та Володимир ЧЕМЕРИС.

Зокрема, за словами В.ЧЕМЕРИСА, на підставі зібраних даних пропонувалося навіть виключити кількох активістів зі складу громадської ради. "За що? За те, що один із них у 2000 році отримав штраф за перевищення швидкості, друга – в 2002 році невчасно вклеїла фото в паспорт, а третій випадок взагалі шокуючий: людина ще в радянські часи була на обліку за те, що писала листи до ЦК КПСС!" - заявив правозахисник.

"Збір персональних даних про членів громадських рад з боку міліції є абсолютно неприпустимим і з точки зору моралі, і з точки зору права", - зазначив Є.ЗАХАРОВ.

У свою чергу В.ЧЕМЕРИС наголосив, що такий збір інформації щодо громадян України є незаконним. "Я вимагаю, щоб було проведено розслідування, хто ініціював і здійснив цей збір інформації", - сказав він.