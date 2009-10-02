Луценко: Без правозахисників система МВС не зможе самоочиститись

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що без допомоги громадськості та правозахисників система органів внутрішніх справ не зможе самоочиститись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві, що відбулась у перерві громадських слухань «Дотримання прав людини в діяльності МВС».

«Самоочиститись система МВС самостійно не зможе, і нам для цього потрібна допомога з боку громадськості і правозахисників… Сподіваюсь, що сьогодні вперше закладено традицію звіту МВС перед громадськістю, правозахисниками. Це перший крок для відкриття міліції громадському контролю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що оголошення проблеми - «це вже половина її вирішення, якщо ми цього не робитимемо, ми не змінимо систему».