”Абсолютно тверезий” одеський чиновник збив насмерть жінку

Начальник управління у справах преси та інформації Одеської обласної державної адміністрації Василь МОРОЗОВ, який збив увечері 1 жовтня 22-річну жінку в приміському селищі Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, керував своїм «Мерседесом» у тверезому стані.

Це показав аналіз крові на вміст алкоголю, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Одеській області.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв УНІАН, автомобіль збив жінку, коли вона почала переходити дорогу, щоб сісти в автобус. В.МОРОЗОВА правоохоронці доставили до обласної лікарні для забору крові на аналіз.

Батько загиблої раніше висловив припущення, що водій був п`яним. Він вимагав провести повторний забір крові і проведення її аналізу на вміст алкоголю.