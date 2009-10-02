Кабмін обмежив право одиноких матерів на державну допомогу

Кабінет Міністрів України обмежив право одиноких матерів на отримання державної допомоги.

Дане обмеження передбачене постановою Кабміну №1026 від 30 вересня 2009 р., яка розміщена на офіційному сайті уряду.

Документом вносяться зміни до Порядку призначення й виплати державної допомоги сім`ям з дітьми. Даний порядок доповнений абзацом щодо випадків припинення виплат одиноким матерям на дітей. Зокрема, виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі позбавлення одержувача допомоги батьківських прав; відмови одержувача допомоги від виховання дитини; тимчасового оформлення дитини на повне державне утримання; якщо дитину забирають у одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав; у разі позбавлення волі одержувача за рішенням суду; відміни рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; працевлаштування дитини або реєстрації її шлюбу до досягнення нею 18-річного віку; надання неповнолітній особі повної громадянської дієздатності, якщо вона записана матір`ю або батьком дитини; смерті дитини; смерті одержувача допомоги.

«Виплата допомоги припиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органові опіки й піклування або державного соціального інспектора органу праці і соціального захисту населення з місяця, що наступає після місяця, в якому виникли відмічені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу», - сказано в постанові.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою КМУ №1751 від 27 грудня 2001 р., виплата допомоги одиноким матерям в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється впродовж шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення відміченого терміну не підтвердила права на призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, то допомога виплачується в мінімальному розмірі.