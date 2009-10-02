Круглий стіл на тему: «Візовий діалог Україна-ЄС: завдання, що стоять перед Україною”

5 жовтня - 10-00 - Круглий стіл на тему: «Візовий діалог Україна-ЄС: завдання, що стоять перед Україною”. Організатори - Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, Консорціум аналітичних організацій України «Європа без бар’єрів» (конференц-зал готелю «Русь», вул. Госпітальна, 4). Телефони для реєстрації: 8 044 2386843, 8 050 3827096.

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