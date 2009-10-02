Прес-конференція на тему: „Свобода та пересування: як міграція людей може стимулювати розвиток людського потенціалу в світі та в Україні”

5 жовтня - 11-00 - Прес-конференція з приводу презентації нового Звіту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй про розвиток людини 2009 року на тему: „Свобода та пересування: як міграція людей може стимулювати розвиток людського потенціалу в світі та в Україні”. Запрошені: Олів’є Адам, координатор системи ООН, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні; Тетяна Петрова, начальник Управління політики зайнятості та трудової міграції Мінпраці України; Дайва Вілкеліте, старший координатор програм Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні; Ірина Прибиткова, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Початок реєстрації о 10-30. Потрібна акредитація. Телефони: 8-063-489-99-99, 581-77-16, e-mail: kolodub@imk.com.ua, 254-00-35.