Українка відсудила у лікарів 250 тисяч гривень

Судова тяганина Світлани Дятлової проти лікарів, які зробили її інвалідом першої групи, тривала два роки.

Ленінський районний суд Кіровограда задовольнив позов Дятлової до Кіровоградської центральної районної лікарні, стягнувши на користь Дятлової 10 064 гривні 30 копійок за заподіяну матеріальну та 250 тисяч гривень – за моральну шкоду.

"Повна сил молода жінка втратила здатність самостійно пересуватися, розмовляти, а отже – працювати, виховувати й утримувати трьох синів, а також допомагати батькам-пенсіонерам. І тільки після того, як захист інтересів потерпілої взяла під особистий контроль Омбудсман України, справедливість вдалося поновити", – повідомляє прес-служба Уповноваженого з прав людини Ніни Карпачової.

14 січня 2002 року 25-річна Світлана Дятлова в пологовому будинку Кіровоградської ЦРЛ народила двох хлопчиків-двійнят. Через три місяці вона відчула погіршення стану здоров’я та звернулася до лікаря-гінеколога Романів. Після обстеження жінки лікар прийняла рішення про необхідність проведення невідкладної операції, оскільки її життю загрожувала небезпека.

Дятлова погодилася на операцію, яку проводили Романів та лікар-анестезіолог Тиж. Як з’ясувалося під час провадження Уповноваженого з виїздом на місце, саме останній під час первинного огляду не зробив переднаркозної оцінки стану дихальних шляхів хворої, не встановив ризику тяжкої інтубації і під час підготовки до операції зробив три невдалі спроби ввести хворій ендотрахеальний наркоз.

За висновком додаткової комісійної судово-медичної експертизи N160 від 6 грудня 2006 року, некваліфікованими діями лікаря-анестезіолога Тиж були спричинені тяжкі наслідки для хворої у вигляді настання тяжкої гіпоксії та післягіпоксичної енцефалопатії з розвитком неврологічних розладів, що віднесено до I групи інвалідності.

Gazeta.Ua