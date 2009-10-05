Названі імена винуватців антигей-погромів у Києві та Львові

Правоохоронні органи назвали імена винуватців антигей-погромів у Києві та Львові, які відбулися у зв`язку з презентацією антології гей-літератури 120 сторінок Содому. Про це повідомив Гей-форум України, інформує УГСПЛ із посиланням на «Кореспондент».

У ході XVI Форуму видавців у Львові в театрі імені Леся Курбаса презентацію літературної антології 120 сторінок Содому було зірвано трьома членами Всеукраїнської організації Тризуб ім. Степана Бандери.

Павла Тарасенка, Василя Абрама і Андрія Подільського було заарештовано одразу після спроби зірвати літературні читання. Суд постановив притягнути активістів Тризуба до адміністративної відповідальності.

Організація взяла на себе відповідальність за інцидент і прокоментувала рішення суду: «Вірні прислужники режиму внутрішньої окупації і прихильники содомії - судді Ванівський і Городоцька - влаштували безбожну судову розправу над молодими націоналістами, які стали на захист Божих заповідей, честі та гідності української нації», - цитує заяву Тризуба Гей-форум.

Форум повідомляє також, що 24 вересня у приміщенні книгарні "Є", де відбувалася київська презентація книги "120 сторінок Содому", затримали Руслана Андрюшу, заступника керівника столичної організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода".

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня невідомі підпалили арт-центр "Я Галерея", що належить відомому музиканту Павлу Гудимову, і залишили на стіні напис «Ні содомії! ОУН». 25 вересня в рамках фестивалю Київська барикада у цьому приміщенні відбувся диспут «Пропаганда гомосексуалізму або пропаганда толерантності?».

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