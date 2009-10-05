Громадські організації просять Тимошенко дотримуватись обіцянок

Лідери українських громадських організацій звертаються до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням виконати частину першу урядової програми та сприяти ухваленню нової редакції Закону "Про об`єднання громадян", яке блокується депутатами від БЮТ.

Про це йдеться у відкритому листі на ім’я голови уряду, переданому агентству УНІАН.

Ще 14 листопада 2008 року, зазначається у посланні, уряд направив на розгляд Верховної Ради проект закону про громадські організації (ГО), яким передбачається спростити процедури їхнього створення і реєстрації, надати їм можливість здійснювати діяльність на території всієї країни, створити відкритий реєстр громадських організацій тощо.

Цей законопроект, наголошують лідери ГО, визнаний вітчизняними і міжнародними експертами таким, що відповідає Рекомендаціям Комітету міністрів держав-членів Ради Європи стосовно правового статусу неурядових організацій у Європі, отримав позитивні висновки від Представництва ООН в Україні та від ОБСЄ. Висновок Головного науково-експертного управління ВР на даний законопроект також є позитивним та рекомендує прийняти його за основу.

Але Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює представник БЮТ Сергій МІЩЕНКО, йдеться далі у листі, взагалі відмовився розглядати цей проект закону. При цьому представники громадськості нагадують, що Регламент ВР не дає комітетам права відмовитись від розгляду поданих до них законопроектів, зобов’язуючи комітети у 30-денний строк попередньо розглянути законопроект та ухвалити рішення щодо доцільності включення його до порядку денного парламенту.

Крім того, зазначається у листі, 3 квітня 2008 року Європейський суд з прав людини визнав Український закон "Про об’єднання громадян" таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, та недемократичним (Справа "Корецький та інші проти України"). Тому ухвалення нового документу - це не лише пункт урядової програми, але й зобов`язання України перед Радою Європи.

”Але майже за рік парламент так і не розглянув цей основоположний законопроект для розвитку громадянського суспільства, який, згідно програми діяльності уряду, є першочерговим завданням”, - наголошується в посланні прем’єр-міністру. У зв’язку з цим лідери громадських організацій звертаються до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням приділити особливу увагу цій справі і сприяти якнайшвидшому розгляду і ухваленню проекту Закону "Про громадські організації" (№ 3371).

Звернення підтримали лідери восьми громадських організацій: Український незалежний центр політичних досліджень, Інститут масової інформації, Українська Гельсінська Спілка з прав людини, Громадянська мережа "ОПОРА", Всеукраїнська екологічна громадська організація "Мама 86", Мережа розвитку європейського права, Центр політико-правових реформ і "Телекритика" .